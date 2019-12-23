Происшествия

Из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица горела хозпостройка в Печорах

В 16.52 23 декабря поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на улице Аудрини в деревне Полоное Порховского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огнем повреждены стена на площади 1 кв. метр и диван, комната закопчена по всей площади. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры. Пожарными спасена квартира.

В 22.16 23 декабря в автомобиле ГАЗ-31105 2007 года выпуска на улице Карповской в деревне Карпово Островского района выгорел моторный отсек по всей площади. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в автомобиле. От огня спасены дом и 2 хозяйственные постройки.

В 01.11 24 декабря в хозяйственной постройке на улице Псковской в городе Печоры огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 20 кв. метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.