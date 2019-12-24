Происшествия

Из-за поджога сгорел автомобиль в псковской деревне Верхолино

В 21.22 26 декабря поступило сообщение о возгорании в автомобиле на улице Заречной в деревне Верхолино Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате сгорел ВАЗ-2104. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

В 10.35 26 декабря в жилом доме в деревне Хотовань Дновского района сгорела кровля по всей площади, выгорели веранда и коридор. Возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки на чердаке.

В 02.46 27 декабря на улице Карла Маркса в городе Гдове четыре сарая выгорели изнутри, еще четыре сарая частично повреждены огнем. Сгорело 5 кубометров дров. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.