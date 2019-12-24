Происшествия

Мошенникам не удалось похитить деньги с карты великолучанина

В ряде городов региона нечистые на руку лица обманным путем завладели денежными средствами граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, жителю города на Ловати, 1955 года рождения, позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что некие мошенники, якобы, пытаются снять деньги с банковской карты пенсионера. И для предотвращения несанкционированного доступа к ней необходимо срочно перевести денежные средства на другой счет.

Однако, великолучанин перевел 50 тысяч рублей на другую свою карту, а первую карту – с помощью банка заблокировал. В итоге, мошенники остались ни с чем. По данному факту проводится проверка.

А в Пскове 33-летней горожанке 26 декабря тоже позвонил банковский «служащий», который предложил обезопасить ее банковскую карту. И под этим предлогом узнал у псковички реквизиты карты, с которой в итоге списал около ста тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

По такой же преступной схеме 20 декабря более 30 тысяч рублей лишился житель города Острова, 1988 года рождения. А 25 декабря восьми тысяч рублей не досчиталась на своей банковской карте 59-летняя женщина, проживающая в Порхове. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование. Стражами порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.