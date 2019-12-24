Происшествия

В Пскове выявлена тысячерублевая банкнота с признаками подделки

В областном центре выявлена тысячерублевая банкнота с признаками подделки. Она была обнаружена 26 декабря в одном из финансовых учреждений Пскова. По имеющимся сведениям, поступила эта купюра из местного торгового предприятия. По данному факту проводится проверка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.