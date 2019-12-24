Происшествия

В Псковской области произошло несколько краж

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении краж имущества граждан.

Так, в Великих Луках в ночь на 26 из помещения организации по улице Зверева у 21-летней горожанки свободным доступом похищен мобильный телефон. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей. Получив сообщение о данном противоправном деянии, полицейские раскрыли его по «горячим следам». В краже подозревается жительница Великолукского района, 1966 года рождения. Она дала признательные показания. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В поселке Белорусский Пыталовского района 25 декабря из квартиры дома по улице 60-летия СССР у 26-летней местной жительницы свободным доступом похищены три мобильных телефона. В этой краже подозревается безработный, ранее неоднократно судимый житель Ленинградской области, 1992 года рождения. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.

В Порхове в период с 25 по 26 декабря из гаража на улице Революционной путем отжатия решетки окна совершена кража 7 аккумуляторов и 5 радиаторов. Причиненный ущерб превысил 11 тысяч рублей. В этом хищении подозреваются двое местных учащихся, 2003 и 2004 годов рождения. Они дали признательные показания. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.