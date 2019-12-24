Происшествия

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в хищении

27 декабря около 16:20 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.



Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали местного жителя, который похитил из торгового зала продукты питания.



Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

Региональное управление Росгвардии напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.