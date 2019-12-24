Происшествия

Вора, находившегося в федеральном розыске, задержали псковские росгвардейцы при попытке кражи

Псковские росгвардейцы задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 28 декабря около 10.20 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Народная, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 21-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты питания.

При установлении его личности выяснилось, что молодой человек находится в федеральном розыске за преступления, предусмотренные статьей 158 (кража) УК РФ.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.