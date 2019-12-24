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«Депутат Емельянов» с двумя неизвестными незаконно проник в карантинную зону в Пушкиногорском районе

29.12.2019 13:32|ПсковКомментариев: 0

Трое неизвестных утром 29 декабря проникли в карантинную зону в Пушкиногорском районе, где почти две недели назад был обнаружен очаг оспы овец и коз. Об этом сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель начальника ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных по Опочецкому, Красногородскому и Пушкиногорскому районам» Инара Иванова.

По ее словам, специалисты учреждения сегодня около 11.00 приехали в карантинную зону (в крестьянско-фермерском хозяйстве в деревне Пошитни) в рамках осуществления комплекса ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации очага оспы и узнали от постового дежурного, что за полчаса до этого в зону карантина проникли трое граждан. Ими были проигнорированы предупреждения о запрете на прохождение в зону карантина. Один из них представился депутатом по фамилии Емельянов. «А депутатом чего и откуда, неизвестно. Просто сказал, что депутат», - пояснила Инара Иванова.

Узнав об этом, специалисты Станции по борьбе с болезнями животных рассказали о случившемся по телефону председателю комитета по ветеринарии Псковской области Вере Баданиной и заявили в дежурную часть полиции.

«К делу сразу подключился участковый полиции, а мы пошли в очаг. Увидели, что с главой крестьянско-фермерского хозяйства общаются три человека, у одного из них профессиональная камера, - рассказала Инара Иванова. - Мы спросили, на каком основании они находятся в карантинной зоне и попросили предъявить документы, на что они сказали, что не обязаны ничего предъявлять. Тогда мы предупредили данных граждан о нарушении КоАП РФ, в частности, о нарушении правил карантина животных и призвали покинуть территорию, пройдя полную санитарную обработку, после чего они собрались и ушли».

На посту непрошеным гостям провели дезинфекцию. Далее ими занялась полиция. Как выяснилось, накануне данные граждане согласовали свой приезд с руководителем крестьянско-фермерского хозяйства. При этом один из граждан на словах представился сотрудником экологический службы.

Напомним, 19 декабря губернатор Псковской области подписал указ о введении карантина по оспе овец на территории деревни Пошитни Пушкиногорского района. Диагноз установлен ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир 17 декабря.

Специалисты государственной ветеринарной службы ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных по Опочецкому, Красногородскому и Пушкиногорскому районам» проводят комплекс ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации очага особо опасного заболевания животных – оспы овец.

Организована поставка вакцины против оспы овец за счет средств федерального бюджета для проведения вакцинации животных, находящихся в угрожаемой зоне.

Источник: Псковская Лента Новостей
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