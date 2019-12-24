Происшествия

Пенсионерки тайно запустили брошенный ликеро-водочный завод

На Урале пенсионерки тайно запустили брошенный ликеро-водочный завод. Об этом сообщил портал Ura.ru со ссылкой на обвинительное заключение прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемые запустили выпуск водки на законсервированном заводе в Верхнеуральске. Отмечается, что на заводе сохранилось исправное оборудование, и женщины с помощью нанятых местных жителей с ноября 2017 по март прошлого года произвели более 40 тыс. бутылок общей стоимостью свыше 7,1 млн рублей. Еще 90 тыс. бутылок находилось в производстве.

При этом прокуратура оценила ущерб, нанесенный правообладателям, в 540 тыс. рублей.

Теперь верхнеуральские пенсионерки обвиняются сразу по трем статьям Уголовного Кодекса РФ: производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере, использование поддельных специальных марок и незаконное использование чужого товарного знака. Дело будет рассматривать Верхнеуральский районный суд.