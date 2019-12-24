Происшествия

В сгоревшей в Красногородске машине обнаружен труп хозяина

В 15.23 28 декабря поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице 50 лет Победы в поселке Красногородск. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорел автомобиль «Рено Лагуна 2» 2002 года выпуска.

В автомашине обнаружен погибшим хозяин 1966 года рождения. Предварительная причина возгорания - разгерметизация топливной системы.

В 01.08 29 декабря поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Свердлова в поселке Идрица Себежского района. В результате в автомашине ВАЗ-2105 1993 года выпуска выгорел салон по всей площади, огнем повреждено лакокрасочное покрытие. Предварительно, причиной пожара стало занесение постороннего источника огня. Спасен дом.