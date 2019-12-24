Происшествия

Девять человек эвакуировали спасатели из 9-этажного дома на Шестака из-за возгорания в электрощите

27 декабря в 16.01 на улице Шестака в Пскове в многоквартирном 9-этажном доме в электрощите произошло возгорание изоляции проводов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в щитовой. В результате возгорания спасателями было эвакуировано 9 человек.

29 декабря в 13.25 поступило сообщение о возгорании в частном доме в Пыталовском районе в деревне Линово на улице Труда. В доме огнем повреждена комната по всей площади. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки внутри дома. Пожар потушен до прибытия спасателей.