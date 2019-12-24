Происшествия

Мошенники под видом начальника городского управления культуры обманули псковичку

В Пскове появился новый вид мошенничества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, преступники находят на сайте объявлений номера телефонов людей, владеющих иностранными языками, и обращаются с просьбой сопровождать иностранных граждан. Звонящий представляется начальником управления культуры администрации города Пскова Юрием Мартыновым.

После того, как договоренность с потенциальным сопровождающим лицом, достигнута, его просят перевести на номер телефона деньги для связи с иностранцами, обещая компенсировать при расчете за сопровождение.

Одна из псковичек попалась на уловку мошенников и перевела им 2,5 тысячи рублей. После чего преступники тут же стали недоступны.

Как выяснила пострадавшая у телефонного оператора, деньги были переведены на электронный кошелек, зарегистрированный в Краснодарском крае.

По данному факту она подала заявление в полицию.