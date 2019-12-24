Происшествия

Нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах обошлось великолукской организации в 310 тысяч рублей штрафа

С местной организации лесозаготовительного производства судебными приставами ОСП г. Великие Луки взыскан штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщается на сайте регионального УФССП.

Организация, после очередной заготовки древесины, неудовлетворительно и несвоевременно очистили лесосеки от порубочных остатков, не вывезли складированную древесину.

Усугубило ситуацию то, что во время того, как организация осуществляла заготовку древесины, на территории Псковской области был введён особый противопожарный режим. Обязанность организации была очистить землю от срубленных деревьев и всех остатков.

В результате организация стала «обладателем» административного штрафа в размере 310 тысяч рублей по ч. 3 статьи 8.32. КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Несмотря на предоставленные законом сроки для выплаты денежного наказания, организация не исполнила обязательства, став должником в ОСП г. Великие Луки. Поскольку оплаты штрафа после возбуждения исполнительного производства не последовало, судебные приставы перешли к мерам принудительного исполнения.

В отношении организации был вынесен запрет на внесение каких-либо изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а также запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств организации. Данные меры дали эффект — в счёт погашения задолженности организация перевела на депозитный счёт отдела всю сумму долга в 310 тысяч рублей. Денежные средства переведены взыскателю, исполнительное производство окончено.