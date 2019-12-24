Происшествия

Более килограмма синтетических наркотиков изъяли псковские полицейские

В Псковской области полицейскими из незаконного оборота изъято более килограмма наркотиков синтетического происхождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Псковской области задержан 31-летний уроженец города Великие Луки, подозреваемый в сбыте наркотиков.

При проведении личного досмотра у этого оптового курьера-закладчика, использовавшего в своей противоправной деятельности незаконный интернет-магазин, обнаружено более 60 граммов наркотических средств синтетического происхождения. В ходе обследования транспортного средства, на котором передвигался подозреваемый, обнаружено и изъято еще около 500 граммов наркотиков.

Кроме того, оперативникам удалось установить адреса мест тайников-закладок с наркотиками на территории Псковской области и ряда других регионов. В результате осмотра этих хранилищ стражами порядка обнаружено 27 закладок с наркотическими средствами, в том числе изъяты оптовые закладки наркотических средств общей массой более 300 граммов. А всего в результате осуществленного мероприятия из незаконного оборота изъято более одного килограмма наркотиков синтетического происхождения, что составляет свыше 3000 разовых доз.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.