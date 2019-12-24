Происшествия

В Острове росгвардейцами задержан подозреваемый в краже

29 декабря в 23.55 наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в баре, расположенном на улице Карла Либкнехта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 22-летнего местного жителя, который похитил с прилавка фейерверк стоимостью 5000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.