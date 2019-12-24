Происшествия

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении из магазина

30 декабря около 12:30 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте, сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 40-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала продукты питания.

В ходе разбирательства было установлено, что в течение года подозреваемая уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. В соответствии с действующим законодательством, за повторное правонарушение она будет привлечена к уголовной ответственности.