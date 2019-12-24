Происшествия

В Печорском районе пресечена попытка незаконного пересечения границы четырьмя африканцами

В Печорском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области во взаимодействии с сотрудниками ДПС МО МВД России «Печорский» пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции по информации, полученной от пограничников, в районе населенного пункта Тайлово остановили автомобиль, в котором находились иностранные граждане африканской внешности, направлявшиеся в сторону российско-эстонской границы. Стражи порядка незамедлительно проинформировали об этом пограничников.

При четких и слаженных действиях двух ведомств пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы четырьмя выходцами Восточной Африки, которые прибыли в Россию с целью незаконной миграции в страны Евросоюза.

Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов и административного выдворения с территории страны.

Пограничное управление напоминает о том, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.