Происшествия

В Псковской области полицейские задержали наркосбытчика

Сотрудниками УМВД России по Псковской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 38-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемый в сбыте наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

При проведении обысков у задержанного обнаружено и изъято более 70 граммов наркотического средства. Кроме того, оперативниками установлены адреса мест тайников-закладок наркотиков, расположенных в Пскове.

При их осмотре сотрудниками полиции обнаружено и изъято 39 свертков с наркотическим средством n-метилэфедрон. По версии следствия, подозреваемый приобретал оптовые партии наркотиков, фасовал их на более мелкие дозы, а затем сбывал через тайники-закладки на территории Псковской области. Общая масса изъятых наркотических средств составила 300 граммов.

По факту незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.