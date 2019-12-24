Происшествия

Псковские пограничники пресекли попытку провезти через границу травматический пистолет и патроны

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку перемещения через государственную границу Российской Федерации травматического оружия и боеприпасов к нему, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Случай произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка», куда на выездное из России направление прибыл один из наших соотечественников на легковом автомобиле марки «Тойота».

При прохождении пограничного контроля, на вопрос сотрудника Управления о наличии в транспортном средстве оружия, боеприпасов и иных запрещенных к перемещению через границу предметов, 50-летний водитель ответил отрицательно. Однако, в ходе осмотра его автомобиля, в перчаточном отделении между передними сиденьями, были обнаружены травматический пистолет марки ПБ-4 «Оса» и четыре патрона к нему.

Причиной совершения данного правонарушения мужчина назвал личную невнимательность, забывчивость и непринятие должных мер к подготовке автомобиля перед пересечением государственной границы.

Оружие и патроны переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения соответствующей экспертизы, необходимых процессуальных действий и принятия правового решения.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области рекомендует гражданам не создавать предпосылок к нарушению законодательства Российской Федерации при следовании через государственную границу. Заблаговременная подготовка своего автомобиля к прохождению всех видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска, избавит от попадания в проблемные ситуации, а также позволит самим гражданам сэкономить драгоценное время.