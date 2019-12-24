Происшествия

Петербуржец осужден в Пскове за контрабанду оборудования для создания военной техники

За контрабанду через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС оборудования, которое могло быть использовано при создании военной техники, жителя г.Санкт-Петербурга приговорили к 3 годам лишения свободы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова, в суде установлено, что 29-летний житель г.Санкт-Петербурга в составе группы лиц по предварительному сговору в ноябре-декабре 2017 года в помещении гаража в Петербурге организовал сборку компрессора ЭК 10-3, а также щита для него. Далее осужденный действуя в составе группы лиц организовал погрузку компрессора и щита для него из помещения гаража в транспортное средство с полуприцепом под управлением водителя, неосведомленного его о преступных намерениях, который выехал в направлении международного автомобильного пункта пропуска «Шумилкино» Псковской таможни в Печорском районе для вывоза указанного оборудования с территории Союза.

Водитель прошел таможенный контроль через таможенный пост МАПП «Шумилкино» в сторону Эстонской Республики, после чего указанное автотранспортное средство было задержано сотрудниками ФСБ, а находившийся груз - изъят.

По итогам рассмотрения дела суд, с учетом ряда смягчающих обстоятельств, а также наличия отягчающего наказание обстоятельства «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.

Приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ (совершение контрабанды, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС оборудования, которое может быть использовано при создании иной военной техники).