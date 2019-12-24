Происшествия

Псковичка украла с карты заснувшей знакомой более 1 млн рублей

За кражу в особо крупном размере 21-летнюю жительницу г.Пскова приговорили к 3 годам лишения свободы.

сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, в суде установлено, что в декабре 2018 года девушка, находясь в гостях у знакомой, зная о том, что на банковских счетах последней находятся денежные средства, решила их похитить. Реализуя свой преступный умысел, воспользовавшись тем, что потерпевшая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула, посредством мобильного приложения «Онлайн Сбербанк» за несколько банковских операций перевела все ее денежные средства на банковскую карту потерпевшей, пин-код от которой был ей известен, свою банковскую карту и на банковские карты своих знакомых. В последствии большая часть была обналичена. Общий ущерб составил почти 1 300 000 рублей.

Приговором Псковского городского суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ (совершение кражи, то есть тайного хищения чужого имущества с банковского счета в особо крупном размере).

По итогам рассмотрения дела, суд назначил девушке наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.