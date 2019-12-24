Происшествия

Пскович задержан при попытке украсть из гипермаркета тележку с товарами на 31 тысячу рублей

31 декабря около 17 часов сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который совершил кражу из гипермаркета.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, местный житель, находясь в магазине на улице Труда, провез без оплаты через неработающий кассовый узел тележку с товарами стоимостью 31 тысяча 685 рублей, среди которых были дорогостоящий алкоголь, продукты питания, одежда.



Правонарушителя заметил персонал магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего к гипермаркету незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны.



Сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего гражданина и передали его в территориальный отдел полиции.