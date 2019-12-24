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Запсковье вновь осталось без электричества

Большая часть Запсковья вечером 1 января осталась без электроэнергии. Как сообщают жители Запсковья в соцсетях, свет вырубился, в частности, в домах на улицах Труда, Звездной, Инженерной, Волкова, Юности, Гдовской, Сиреневый бульвар. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, отключение электричества вызвано проблемой на подстанции.

Как уточнили в пресс-службе энергоснабжающей организации, отключение по району Запсковье зафиксировано в 18.34 1 января, сразу начались переключения на резервное питание, бригада направлена на выявление повреждений, причина технологического нарушения устанавливается, потребители будут поэтапно запитаны в течение часа.

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Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января на нескольких улицах микрорайона также отключали электричество. Это произошло около 2.30.

Без света в новогоднюю ночь остались улица Энтузиастов, Сиреневый бульвар, Ипподромная, Инженерная и Юности, а также несколько домов на улице Труда. По сообщениям псковичей, в темноту погрузился и микрорайон Тямша. Свет в домах появился лишь через 35 минут.

