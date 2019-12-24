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Псковская полиция продолжает розыск Владимира Антонова

02.01.2020 10:22|ПсковКомментариев: 0

ОМВД России по Псковскому району продолжает работу по розыску Антонова Владимира Васильевича, 1942 года рождения.

Как уже сообщалось ранее, 6 апреля текущего года Антонов ушел из дома по месту жительства в селе Середка Псковского района. Мужчина страдает потерей памяти.

По поступившим в полицию данным, граждане видели его 8 апреля недалеко от Середки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые.

Был одет: длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Антонова Владимира Васильевича, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей
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