Полиция напомнила псковичам, как действовать при обнаружении фальшивых денег

В УМВД России по Псковской области напомнили алгоритм действий при обнаружении фальшивых денежных знаков. Соответствующие рекомендации размещены 2 января на сайте ведомства.
Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если Вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от нее путем сбыта, то сами совершите преступление!
Если Вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).
В случае обнаружения фальшивой банкноты при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.
Категорически запрещается после обнаружения поддельных денежных знаков сдавать их вместе с выручкой в банк! В этом случае лицо, сдающее их, также будет привлечено к уголовной ответственности.