Происшествия

Полиция напомнила псковичам, как действовать при обнаружении фальшивых денег

В УМВД России по Псковской области напомнили алгоритм действий при обнаружении фальшивых денежных знаков. Соответствующие рекомендации размещены 2 января на сайте ведомства.

Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная банкнота.

Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если Вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от нее путем сбыта, то сами совершите преступление!

Если Вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).

Ни в коем случае нельзя возвращать банкноту сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции.

В случае обнаружения фальшивой банкноты при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.

Категорически запрещается после обнаружения поддельных денежных знаков сдавать их вместе с выручкой в банк! В этом случае лицо, сдающее их, также будет привлечено к уголовной ответственности.