Происшествия

Псковские полицейские задержали пьяных водителей

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, 1 января в 3 часа 30 минут ночи внимание полицейских привлек «Фольксваген-Пассат», авто двигалось по улице Профсоюзной в Пскове. В ходе проверки сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель иномарки, молодой человек 1988 года рождения, управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а ранее уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение.

Еще одного нетрезвого водителя установили сотрудники ОМВД России по Порховскому району. Днем, 1 января, у дома 4 по улице Победы в деревне Полоное полицейские остановили скутер «Торнадо» без номеров государственной регистрации транспорта. За рулем находился местный житель, 1986 года рождения, у мужчины выявлены признаки алкогольного опьянения. В ходе проверки, порховчанин дал признательные показания.

По данным фактам полицией проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.