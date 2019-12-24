Происшествия

Силовики нашли труп великолукского подростка, пропавшего после Нового года

Великолукские следователи территориального отдела, полицейские, спасатели и волонтеры совместными усилиями обнаружили труп подростка, пропавшего после Нового года. Как Псковской Ленте Новостей сообщил источник из правоохранительных органов, тело обнаружили 3 января.

Источник: великолукский поисковой отряд «След»

«По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти не обнаружено, криминала нет, - отметил источник. - В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение».

Источник добавил, что тело нашли в болотистой местности в частном секторе.

Напомним, 15-летний великолукский подросток Игорь Петухов пропал 1 января, последний раз его живым видели около 6:00 в районе улицы Мебельная.