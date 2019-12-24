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Продолжается розыск псковички, пропавшей в октябре

04.01.2020 17:29|ПсковКомментариев: 0

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Иванова Ирина Владимировна, 1967 года рождения. Эта жительница Пскова, являющаяся уроженкой Республики Беларусь, 4 октября 2019 года пропала без вести на территории областного центра. До настоящего времени её местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 50 лет, рост 158 сантиметров, полного телосложения, волосы русые с сединой до плеч, передние зубы отсутствуют.

Была одета в спортивную куртку тёмно-синего цвета, тёмные спортивные брюки и короткие сапоги на низком каблуке.

Походка медленная, смотрит обычно вниз. Испытывает проблемы со здоровьем. При ней были ключи от дома.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении И.В.Ивановой, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09  или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей
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