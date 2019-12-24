Происшествия

За нарушение госграницы в Себежском районе жительница Молдовы лишится свободы на 8 месяцев

Гражданка Молдовы приговорена к 8 месяцам лишения свободы за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации.

Как сообщили Псковской ленте Новостей, женщина, находясь на территории Латвийской Республики, заведомо зная о том, что представлением УФМС России по Московской области ей не разрешён въезд на территорию Российской Федерации до 24 февраля 2021 года, о чём она надлежащим образом была уведомлена, при прохождении пограничного контроля при въезде в РФ в пункте пропуска «Бурачки» сотрудниками Пограничной службы ФСБ России, приняла решение незаконно пересечь границу РФ по направлению из Латвии в Россию по личным бытовым мотивам.

Реализуя свой преступный умысел, гражданка Молдовы 19 сентября 2019 года, после получения уведомления о неразрешении въезда на территорию РФ, находясь на территории Латвийской Республики возле латвийского пункта пропуска «Терехово», сошла с асфальтированной дороги, ведущей к латвийско-российской границе и углубилась в лесной массив в обход пункта пропуска.

В тот же день, примерно в 13 часов 30 минут она была задержана сотрудниками Пограничной службы ФСБ России примерно в 500 метрах северо-восточнее МАПП «Бурачки», в районе н.п. Бурачки Себежского района Псковской области.

С учетом позиции государственного обвинителя, полного признания вины подсудимой, раскаяния в содеянном, отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.