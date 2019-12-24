Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как защитить дом и офис зимой?
Недвижимость: изменения в 2020 году
Kids Mall в Пскове
«Ростелеком»: Включайте праздники!
Только для женщин
Рекомендовано самой природой
Защита машины от неприятностей
Детская обувь для зимы
ТОП-100 псковских миллионеров
ТОП-100 влиятельных псковичей
Телефон прямого эфира 56-73-72
Ирина Дубцова 5 января в Пскове
Новогодняя программа
отпечаталось в сердце
 
 
 
ещё Происшествия 24.12.2019 17:226 В Псковской области преступная группа занималась отмыванием денег 04.01.2020 19:490 Контрабанду 30 айфонов последней модели предотвратили псковские таможенники 04.01.2020 19:320 Полиция напомнила псковичам, как не стать жертвой карманника 04.01.2020 18:390 Девушка, пропавшая 1 января в Пскове, нашлась 04.01.2020 17:290 Продолжается розыск псковички, пропавшей в октябре 04.01.2020 14:020 За нарушение госграницы в Себежском районе жительница Молдовы лишится свободы на 8 месяцев
 
 
 
Самое популярное 30.12.2019 07:083 Автобус из Белоруссии попал в ДТП на трассе Р-23 под Псковом, пострадали 16 человек. ФОТО 03.01.2020 19:000 Силовики нашли труп великолукского подростка, пропавшего после Нового года 30.12.2019 14:258 100 псковских миллионеров: С приставкой «мульти» 30.12.2019 17:1830 100 самых влиятельных псковичей-2019 30.12.2019 10:040 Число пострадавших в результате ДТП с автобусом из Белоруссии на трассе в Псковской области увеличилось до 24
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Полиция напомнила псковичам, как не стать жертвой карманника

04.01.2020 19:32|ПсковКомментариев: 0

На что обратить внимание, чтобы не стать жертвой карманника, напомнили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

1. Работают преступники чаще всего парами. В многолюдном месте (в общественном транспорте, на рынке, в очереди в магазине) он намечает жертву, после чего  начинает толкаться. Таким образом отвлекает внимание и запускает руку в карман или сумку. Достает оттуда все, что представляет ценность. Обычно это деньги, сотовый телефон. Передает добычу напарнику, после чего сразу же отходит от  жертвы.

Не стоит рассчитывать на то, что внешне карманник похож на немытого и плохо одетого человека. Выуженные у рассеянных граждан деньги позволяют ему содержать себя в порядке.

Если вам  удалось «вычислить» мастера ручных краж, вполне можете перейти в атаку: пристально разглядывайте его, дайте  понять, что его намерения разгаданы. Без всякого сомнения, он не станет демонстрировать технику карманной кражи при свидетеле. Предупредите потенциальную жертву о том, что сумка или рюкзак уже расстегнуты, предложите держать их так, чтобы они всегда были на виду. Можно, конечно, подвергнуть карманника публичному позору, обвинив его в попытке кражи. Но это только в том случае, если рука воришки находится в сумке жертвы.

Чтобы исключить риск быть  обворованным, следует держать ценные вещи во внутренних карманах верхней одежды. Если случается перевозить большую сумму денег, не держите купюры в одном месте. Немного денег оставьте в портмоне, остальные разложите по сумке так, чтобы они были недоступны карманнику. Находясь в общественном транспорте, постарайтесь:

1. не засыпать и не заглядываться в окно, если ваша сумка стоит на полу;

2. держать сумку так, чтобы в нее не мог проникнуть посторонний;

3. не стоять около двери (больше всего карманных краж происходит именно в этом месте автобуса).

4. Выходя из автобуса, подождите, пока схлынет толпа или же наоборот выйдите первым. В любом случае избегайте давки.

Довольно часто жертвами карманников становятся те, кто носит кошелек в заднем кармане брюк, не закрывает сумку, из-за того, что она переполнена свертками и пакетами.

Воры-карманники рассчитывают на ловкость своих  рук, вашу беспечность и безразличие людей к окружающим. Поэтому будьте внимательны, предупреждайте других, если заметили готовящуюся кражу.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2020 году?
В опросе приняло участие 413 человек
04.01.2020, 20:020 «Собачье сердце» в постановке Валерия Золотухина увидят псковичи в марте 04.01.2020, 19:490 Контрабанду 30 айфонов последней модели предотвратили псковские таможенники 04.01.2020, 19:320 Полиция напомнила псковичам, как не стать жертвой карманника 04.01.2020, 19:081 Звезда сериала «Универ» привезет в Псков спектакль с интригующим названием
04.01.2020, 18:440 Победителей городской Спартакиады среди предприятий и организаций наградили в Пскове 04.01.2020, 18:390 Девушка, пропавшая 1 января в Пскове, нашлась 04.01.2020, 18:290 Двух поставщиков новогодних детских подарков в Пскове оштрафовал Роспотребнадзор 04.01.2020, 18:110 В псковском Доме офицеров прошла традиционная благотворительная елка
04.01.2020, 18:060 Рождественская ярмарка мастеров пройдет в ТРК «Акваполис» 04.01.2020, 17:410 Наплыв гостей отмечают в «Михайловском» 04.01.2020, 17:290 Продолжается розыск псковички, пропавшей в октябре 04.01.2020, 17:171 Порховскую кашу из чечевицы признали лучшей на гастрономическом фестивале
04.01.2020, 17:041 Microsoft прекращает поддержку Windows 7 04.01.2020, 16:470 Снег и гололедицу прогнозируют на завтра в Псковской области 04.01.2020, 16:391 Псковичи опасаются транспортного коллапса из-за изменения схемы движения на перекрестке Поземского-Труда 04.01.2020, 16:090 Поклонников музыки Шопена приглашают на концерт пианиста Владимира Мищука
04.01.2020, 15:510 Порядка 10 тысяч различных животных досмотрели сотрудники Россельхознадзора на границе в Псковской области в 2019 году 04.01.2020, 15:296 Проблема бедности россиян будет поднята в послании президента к Федеральному собранию 04.01.2020, 15:120 Псковская область не вошла в число «самых везучих» регионов по результатам выигрышей в новогодней лотерее «Русского лото» 04.01.2020, 15:010 В Амстердаме появился новый налог для туристов
04.01.2020, 14:370 В псковских лесах грибники собирают январские лисички 04.01.2020, 14:240 Сегодня в Порхове проходит фестиваль русских каш 04.01.2020, 14:020 За нарушение госграницы в Себежском районе жительница Молдовы лишится свободы на 8 месяцев 04.01.2020, 13:361 Более миллиарда рублей собрал в прокате фильм, снятый в Псковской области
04.01.2020, 13:270 «Новогодние Песни Рыб» услышат сегодня гости Центральной городской библиотеки Пскова 04.01.2020, 13:144 15-летняя псковичка ушла из дома 1 января и до сих пор не вернулась 04.01.2020, 13:030 Владимир Потресов отметит в Пскове 20-летие своей издательской деятельности 04.01.2020, 12:450 В рамках акции «Добрая авоська» псковичи за прошедший год собрали подарков на сумму более чем 300 тысяч рублей
04.01.2020, 12:250 В Пскове изъята фальшивая банкнота 04.01.2020, 12:010 Псковичей и гостей региона приглашают на святочные гулянья в «Михайловское» 04.01.2020, 11:430 Завтра туриста: Оформляем страховку для выезда в Финляндию 04.01.2020, 11:410 Смертельная авария произошла в Себежском районе
04.01.2020, 11:010 Ведущим фестиваля волшебных шаров в Пскове станет участник Высшей лиги КВН на Первом канале 04.01.2020, 10:320 Возгорание автомобиля в Порховском районе устранили пожарные 04.01.2020, 10:090 Ипотечное кредитование: схемы, риски, гарантии 04.01.2020, 09:310 Семейный праздник «Рождество – время Ангелов» пройдет 7 января в Пскове
04.01.2020, 09:035 Ресторан быстрого питания международной сети откроется сегодня в псковском торговом центре 04.01.2020, 00:022 Псков вошел в пятерку российских городов, безопасных для водителей 03.01.2020, 23:180 Псковские дети поучаствовали в интерактивной программе «Старая крепость». ФОТО 03.01.2020, 23:112 В МВД появятся новые подразделения полиции по борьбе с наркотиками
03.01.2020, 22:513 В апреле в Псков приедет Noize MC 03.01.2020, 22:271 Сотрудники ГАИ вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили с Новым годом жителей Новосокольников 03.01.2020, 21:570 Народный фронт о псковских палатах Трубинских: Медики предполагают, что в таком доме никто не может жить 03.01.2020, 21:283 Врачи назвали лучшую диету 2020 года
03.01.2020, 21:010 Лучшее из последних поступлений в фонды Пушкинского Заповедника можно увидеть на новой выставке в Михайловском 03.01.2020, 20:370 В виртуальном зале в Острове больше 50 человек посетило бесплатный концерт хора имени Пятницкого 03.01.2020, 20:171 В связи с большим количеством желающих запись на экскурсию в Анастасиевскую часовню закончена 03.01.2020, 19:573 Россиян предупредили об опасности совместных новогодних праздников
03.01.2020, 19:331 Псковские полицейские рассказали о мерах безопасного хранения денег на банковской карте 03.01.2020, 19:000 Силовики нашли труп великолукского подростка, пропавшего после Нового года 03.01.2020, 18:500 Известная российская актриса Елена Корикова о Пскове: Очень красивый город 03.01.2020, 18:310 На завтра жителям Псковской области прогнозируют дождь и мокрый снег
03.01.2020, 18:110 Как изменится процедура сдачи ЕГЭ в 2020 году 03.01.2020, 17:4118 На псковском железнодорожном вокзале начали действовать усиленные меры безопасности 03.01.2020, 17:210 Настоятель храма Александра Невского дал интервью каналу «Звезда» о подвиге воинов 6-й роты 03.01.2020, 17:000 Завтра псковичей приглашают на бесплатную экскурсию в Анастасиевскую часовню
03.01.2020, 16:3822 Интерактив: Считают ли псковичи обращение к ним Гарика Харламова на Comedy Club оскорбительным? 03.01.2020, 16:041 Как в России изменится жизнь автомобилистов в 2020 году 03.01.2020, 15:322 С новой концертной программой выступит в Пскове певица Ирина Дубцова 03.01.2020, 15:180 В Великолукской епархии состоится третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!»
03.01.2020, 14:502 В Великолукском районе пенсионерке грозит наказание за фиктивную регистрацию азербайджанца 03.01.2020, 14:300 На границе с Эстонией, Латвией и Белоруссией сотрудники Россельхознадзора изъяли больше 4,5 тонны подкарантинной продукции 03.01.2020, 14:022 Исследователи назвали среднюю зарплату псковских дизайнеров-декораторов 03.01.2020, 13:361 Стали известны «самые матерящиеся» города России
03.01.2020, 13:081 В Следственном комитете рассказали о первом убийстве в Псковской области в 2020 году 03.01.2020, 13:030 В Новосокольническом районе пострадали пассажирки опрокинувшейся иномарки 03.01.2020, 12:380 Псковские полицейские отметили нередкие случаи обнаружения подозрительных предметов, способных оказаться взрывоопасными 03.01.2020, 12:040 Росгвардейцы предупредили псковичей о необходимости перерегистрировать оружие
03.01.2020, 11:400 На границе с Эстонией и Латвией сотрудники Россельхознадзора изъяли больше 6 центнеров продуктов, перевозимых сверх нормы 03.01.2020, 11:080 Ученые рассказали о влиянии сауны на здоровье и продолжительность жизни 03.01.2020, 10:440 В Великих Луках разыскивают подростка, пропавшего после Нового года 03.01.2020, 10:151 В соцсети видео о кормящем нуждающихся псковском благотворителе Сергее Васькове набрало свыше миллиона просмотров
03.01.2020, 09:290 В Великих Луках установили дизайнерские урны 03.01.2020, 09:080 Врач рассказал о способе быстро убрать живот после новогодних праздников 03.01.2020, 08:480 В Пскове схема движения возле храма Косьмы и Дамиана изменилась из-за реконструкции участка на Леона Поземского 02.01.2020, 21:502 Ученые нашли способ снизить платежи за воду
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.