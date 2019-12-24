Происшествия

Полиция напомнила псковичам, как не стать жертвой карманника

На что обратить внимание, чтобы не стать жертвой карманника, напомнили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

1. Работают преступники чаще всего парами. В многолюдном месте (в общественном транспорте, на рынке, в очереди в магазине) он намечает жертву, после чего начинает толкаться. Таким образом отвлекает внимание и запускает руку в карман или сумку. Достает оттуда все, что представляет ценность. Обычно это деньги, сотовый телефон. Передает добычу напарнику, после чего сразу же отходит от жертвы.

Не стоит рассчитывать на то, что внешне карманник похож на немытого и плохо одетого человека. Выуженные у рассеянных граждан деньги позволяют ему содержать себя в порядке.

Если вам удалось «вычислить» мастера ручных краж, вполне можете перейти в атаку: пристально разглядывайте его, дайте понять, что его намерения разгаданы. Без всякого сомнения, он не станет демонстрировать технику карманной кражи при свидетеле. Предупредите потенциальную жертву о том, что сумка или рюкзак уже расстегнуты, предложите держать их так, чтобы они всегда были на виду. Можно, конечно, подвергнуть карманника публичному позору, обвинив его в попытке кражи. Но это только в том случае, если рука воришки находится в сумке жертвы.

Чтобы исключить риск быть обворованным, следует держать ценные вещи во внутренних карманах верхней одежды. Если случается перевозить большую сумму денег, не держите купюры в одном месте. Немного денег оставьте в портмоне, остальные разложите по сумке так, чтобы они были недоступны карманнику. Находясь в общественном транспорте, постарайтесь:

1. не засыпать и не заглядываться в окно, если ваша сумка стоит на полу;

2. держать сумку так, чтобы в нее не мог проникнуть посторонний;

3. не стоять около двери (больше всего карманных краж происходит именно в этом месте автобуса).

4. Выходя из автобуса, подождите, пока схлынет толпа или же наоборот выйдите первым. В любом случае избегайте давки.

Довольно часто жертвами карманников становятся те, кто носит кошелек в заднем кармане брюк, не закрывает сумку, из-за того, что она переполнена свертками и пакетами.

Воры-карманники рассчитывают на ловкость своих рук, вашу беспечность и безразличие людей к окружающим. Поэтому будьте внимательны, предупреждайте других, если заметили готовящуюся кражу.