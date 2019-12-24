Происшествия

Контрабанду 30 айфонов последней модели предотвратили псковские таможенники

Контрабанду смартфонов из Европы пресекли псковские таможенники. Тридцать айфонов последней модели находились в поезде «Рига-Москва» и направлялись в Россию. Но на таможенном посту Посинь при проведении погранично-таможенного контроля контрабанду удалось пресечь, сообщает ГТРК-Псков.

В одном из вагонов в технологической полости распределительного щита в купе проводника были спрятаны новые телефоны, предварительная стоимость которых составила почти два с половиной миллиона рублей. В отношении проводника - жителя Латвии - возбуждено дело об административном правонарушении.

По словам главного государственного таможенного инспектора (по связям с общественностью) Псковской таможни Натальи Князевой, «физические лица вправе ввозить на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты ввозных таможенно-пошлинных налогов товары для личного пользования, стоимость которых не превышает сумму эквивалентную 500 евро и вес которых не превышает 25 кг».