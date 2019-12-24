Происшествия

Псковичка пыталась похитить из магазина спиртные напитки

4 января около 12.00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Народной, сработала кнопка тревожной сигнализации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 34-летнюю псковичку, которая похитила из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.