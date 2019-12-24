Происшествия

В Псковской области продолжается розыск без вести пропавшей женщины

ОМВД России по Псковскому району разыскивается Наталья Цветкова, 1990 года рождения. Она проживала в деревне Шунково Псковского района. По имеющимся данным, Цветкову в последнее время видели в Великих Луках. Она представляется Ксюшей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид женщине 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы - родинка.

Граждан, которые располагают информацией о том, где в настоящее время может находиться Цветкова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-872, 676-851 или 02.