Происшествия

Псковичка хотела купить мобильный телефон, но стала жертвой мошенников

По имеющимся данным, 37-летняя жительница города Пскова, 4 января на одном из сайтов в Интернете обратила внимание на объявление о продаже сотового телефона по сходной цене. В ходе переписки на сайте, «продавец» ей сообщил, что готов доставить по почте телефон из другого города в Псков. После чего, он скинул покупательнице ссылку с реквизитами и предложил перечислить на указанный счет 17 тысяч 700 рублей, что горожанка и сделала. Но после этого на контакт с покупательницей никто уже выходить не стал, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. К сожалению, это далеко не единственный случай такого рода за последнее время. Полиция напоминает, что при заключении с незнакомцами сделок купли-продажи через Интернет нужно быть предельно осмотрительными и стараться избегать вариантов с внесением предоплаты.