Происшествия

Помещение в «Пик 60» горело в Пскове

Сегодня, 6 января, около 7.09 в подсобном помещении «Пик 60» произошло возгорание на площади 6 кв м.

Фото из группы ВКонтакте «Жесть по-псковски»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, пострадавших нет.