Псковичка похитила из магазина на улице Труда бутылку коньяка

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении из магазина.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, 5 января в 20.50 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации.
Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали псковичку, которая похитила из торгового зала бутылку коньяка.
Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.