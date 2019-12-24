Происшествия

Псковичка похитила из магазина на улице Труда бутылку коньяка

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, подозреваемую в хищении из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, 5 января в 20.50 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали псковичку, которая похитила из торгового зала бутылку коньяка.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам полиции.