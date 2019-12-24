Происшествия

В Печорах росгвардейцы задержали мужчину, похитившего из магазина алкоголь

В Печорах сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина, совершившего кражу из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, 5 января около 19 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Юрьевской, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 46-летнего жителя Плюссы, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.