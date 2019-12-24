Происшествия

Скелетированные останки человека обнаружили волонтеры поискового отряда «След» в великолукской деревне

В Великих Луках во время поисков пропавшего 31 декабря Дмитрия Минакова волонтерами в деревне Малахово обнаружены неизвестные скелетированные останки человека.

Как сообщается в группе ВКонтакте «Поисковый отряд «След» Великие Луки», сказать, кто это - мужчина или женщина, наверняка нельзя.

«Ботинок вроде мужской, около 38-39 размера. Спереди на верхней челюсти через один золотые вставные зубы», - отмечают волонтеры-авторы поста.

Что касается поисков пропавшего Дмитрия Минакова, в группе отмечается, что в ночь с 31 декабря на 1 января, сразу после полуночи, из деревни Малахово выезжало такси. Предположительно, на нем мог уехать пропавший Минаков.



Отмечается, что в номере телефона службы такси есть двойки, «но это не 2-22-22».



Волонтеры просят откликнуться водителя такси. Звонить по телефону 89113767676.