Происшествия

В рождественскую ночь в Псковской области остановили двоих повторно севших пьяными за руль водителей

В Пыталовском и Себежском районах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 6 января около 21:40 на улице Коммунальной в Себеже сотрудниками МО МВД «Себежский» для проверки документов был остановлен автомобиль «ВАЗ 2106». Выяснилось, что мужчина, 1987 года рождения, управлявший авто, сел за руль транспортного средства с признаками алкогольного опьянения. Ранее себежанин уже подвергался ответственности за подобное правонарушение.

Еще одного нетрезвого водителя полицейские остановили ночью 7 января на улице Пионерская в Пыталово. 24-летний водитель «ВАЗ-2106» ранее уже привлекался к ответственности перед законом за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, однако, это не помешало молодому человеку совершить правонарушение повторно.

По данному факту полицией проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.