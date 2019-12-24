Происшествия

В Великих Луках в результате поджога полностью выгорела кабина американского грузовика

В Великих Луках 6 января в 23:56 на улице Заслонова в грузовом автомобиле Navistar 1989 года выпуска полностью выгорела кабина и моторный отсек. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, предположительная причина возгорания – поджог.

В ходе тушения спасены два автомобиля и гараж.

В Ершовской волости Псковского района 6 января горела баня размером 6х6 метров. Огнем повреждена кровля на площади 2 кв. метра. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

В обоих случаях пострадавших и погибших нет.