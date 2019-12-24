Происшествия

Псковские росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже бутылки виски из магазина

Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в хищении из магазина. В Пскове 7 января около 15.00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на Рижском проспекте - сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия. Продавцы пояснили, что в магазине находится гражданин, который 6 января похитил из торгового зала бутылку виски.

Подозреваемый был задержан и для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.