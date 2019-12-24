Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в невельской деревне Усть-Долыссы

Мужчина погиб на пожаре в деревне Усть-Долыссы Невельского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного 7 января в 22.55.

В жилом доме сгорела кровля по всей площади. Закопчено внутри. На пожаре обнаружен погибшим мужчина 1942 года рождения. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Еще один пожар произошел вчера утром в деревне Кузнецово Псковского района. Жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электропечи. Погибших и пострадавших нет.