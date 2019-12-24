Происшествия

Дед Мороз облил ребенка кипятком во время заказного визита

В Севастополе артист в костюме Деда Мороза облил кипятком ребенка во время заказного визита с поздравлениями, пишет «Лента».

Семья из Севастополя заказала для своего 9-летнего сына на Новый год Деда Мороза и фокусника. Во время одного из фокусов переодетый в Деда Мороза мужчина поставил на голову ребенку стакан с кипятком. Стакан перевернулся, и содержимое вылилось на лицо третьекласснику. Лицо мальчика покрылось волдырями.

Утром 1 января мать отправилась с пострадавшим ребенком в больницу, ему диагностировали термический ожог лица. Мальчика госпитализировали в травматологическое отделение одной из севастопольских больниц. Как сообщила пресс-служба УМВД по городу Севастополю, правоохранительные органы проводят проверку, в результате которой будет установлена степень причиненного мальчику вреда.