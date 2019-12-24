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Происшествия

В Испании мужчина въехал церковь, «спасаясь от демона»

08.01.2020 18:55|ПсковКомментариев: 0

В ночь на среду, 8 января, в католический храм испанского города Сонсека на своем внедорожнике въехал 35-летний мужчина, выбив машиной дверь и порядком испортив церковную недвижимость.

Спустя несколько минут виновник ночного переполоха был найден около алтаря пастырем и полицейскими. Там водитель, по его же сбивчивым объяснениям, спасался от демона, которым был одержим, передают «Вести».

Темные силы, однако, не помешали отправить мужчину в больницу в Толедо.

Мэр города Серхио Мора, комментируя происшествие изданию Encastillalamancha.es, выразил радость, что инцидент произошел когда дороги безлюдны, а церковь пуста. По его мнению, только по этой причине удалось избежать человеческих жертв.

Источник: Псковская Лента Новостей
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