Происшествия

Пенсионер погиб при пожаре на улице Ручьевской в Гдове

В 07.47 8 января поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Ручьевской в городе Гдове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате пожара выгорели изнутри по всей площади дом и сарай под одной кровлей.

На месте пожара обнаружен погибшим хозяин дома 1946 года рождения. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри дома.

7 января в 10.37 в деревне Кузнецово Псковского района жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Предварительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропечи.

Фото из открытых источников