Происшествия

До пяти лет тюрьмы могут получить мошенники, обманувшие пенсионерку в Невеле

Невельской межрайонной прокуратурой признано законным постановление СО МО МВД России «Невельский» о возбуждении уголовного дела в отношении двух мужчин по факту мошенничества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, установлено, что 13 декабря 2019 года в первой половине дня 42-летний пскович и 36-летний новгородец под предлогом проверки состояния печи прошли в дом к пожилой жительнице города Невель, где, введя ее в заблуждение, путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства в размере 5 500 рублей.

СО МО МВД России «Невельский» вынесено постановление о возбуждении в отношении указанных мужчин уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору).

Санкция ч. 2 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты межрайонной прокуратурой на контроль.