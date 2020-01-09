Происшествия

В Великих Луках раскрыта кража имущества и денег из автомобиля

Полицией установлен гражданин, подозреваемый в краже денег и имущества из автомашины.

По версии следствия, 26 декабря 2019 года из автомобиля «Рено», стоявшего у дома по улице Ботвина в Великих Луках, были похищены регистратор, портативный монитор, фонарик и более семи тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния установлен. Им оказался житель города на Ловати, 1995 года рождения. Молодой человек дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято. Ведется расследование.