Происшествия

Житель Невельского района незаконно отстрелил трех кабанов

Сотрудниками МО МВД России «Невельский» по «горячим следам» установлен гражданин, подозреваемый в незаконной охоте на территории района. В полицию от местного охотоведа поступило сообщение, что 7 января в лесном массиве у деревни Казенные Лешни Невельского района совершен незаконный отстрел трех кабанов. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате проведенных полицейскими оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» удалось установить подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Это – житель Невельского района, 1986 года рождения. Выяснилось, что у него не было соответствующей лицензии на отстрел кабанов. Подозреваемый дал признательные показания. У мужчины изъяты охотничье ружье, гладкоствольный карабин и патроны. Обнаружены также три кабаньи туши. Причиненный ущерб устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 258 «Незаконная охота» Уголовного кодекса Российской Федерации. Отметим, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде крупного штрафа либо вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.