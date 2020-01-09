Происшествия

7 лет тюрьмы получил житель Дедовического района за убийство по неосторожности

Прокуратурой Дедовичского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Приговором Дедовичского районного суда на основе обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 1 января 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения после новогодней дискотеки у входа в здание филиала МБУК «Дедовичский районный центр досуга» Крутецкий сельский клуб, нанес удары ногами и руками своему знакомому, толкнул его в сторону кирпичной стены, от чего потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, впал в кому и скончался в больнице.

С учетом позиции коллегии присяжных заседателей о снисхождении суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда приговор Дедовичского районного суда признан законным и обоснованным. Приговор суда вступил в законную силу.