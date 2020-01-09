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Расчленившего аспирантку Олега Соколова перевели в СИЗО

Историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, перевели из Центра психиатрии имени Сербского в один из следственных изоляторов Москвы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на адвоката обвиняемого Александр Почуев.

По его словам, психолого-психиатрическая экспертиза его подзащитного находится в завершающей стадии. Еще в конце декабря следователи и врачи приняли решение о переводе Соколова из стационара в следственный изолятор.

После экспертизы историк Соколов может быть снова переведен в Петербург. Адвокат обуславливает целесообразность такого перевода тем, что у Соколова в Петербурге проживают пожилые родители и им сложно ездить на свидания с сыном в Москву.

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Напомним, Олега Соколова обвиняют в том, что он у себя дома в квартире на набережной Мойки расстрелял 24-летнюю Анастасию Ещенко, а потом расчленил ее тело и стал сбрасывать в реку. Фактически Соколов был задержан с поличным, в его рюкзаке нашли человеческие останки. Сам историк признал предъявленные обвинения и объяснил убийство личными мотивами.